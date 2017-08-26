Джан пообещал бесплатно перейти в «Ювентус» летом 2018 года

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан в следующем году может стать игроком .

По информации La Gazzetta dello Sport, 23-летний немец не станет подписывать новое соглашение с , а летом 2018 года переедет в Италию на правах свободного агента.

По данным источника, Джан лично пообещал об этом представителям «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» был готов купить Джана этим летом за 25 миллионов евро.