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    Джан пообещал бесплатно перейти в «Ювентус» летом 2018 года

    Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Эмре Джан

    Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан в следующем году может стать игроком «Ювентуса».

    По информации La Gazzetta dello Sport, 23-летний немец не станет подписывать новое соглашение с «Ливерпулем», а летом 2018 года переедет в Италию на правах свободного агента.

    По данным источника, Джан лично пообещал об этом представителям «Ювентуса». 

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» был готов купить Джана этим летом за 25 миллионов евро. 

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