Альваро Мората: «Играть против Кьеллини – это как попасть в клетку к горилле и отбирать у нее еду»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2018 с Италией.

«Кто доставляет мне больше всего проблем, так это Кьеллини. Играть против него – это как попасть в клетку к горилле и пытаться отобрать у нее еду. Хотя, кажется, пару раз мне все-таки удалось забить команде Джорджо.

У него невозможно выиграть единоборство, если он играет против тебя один в один в штрафной или просто применяет персональную опеку. От него нужно только оторваться на пару метров, чтобы Кьеллини уже не мог тебя догнать, иначе играть очень сложно.

Буффон – инопланетянин. Мне кажется, они с Касильясом – два лучших вратаря в истории. Даже если у них уже нет той силы и ловкости, они давят на нападающих своим авторитетом», – сказал Мората.

Матч Испания – Италия состоится на «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 21.45 по московскому времени.