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    Килиан Мбаппе: «Выбрал «ПСЖ», а не «Реал», потому что в Париже у меня будет больше игровой практики»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания Килиан Мбаппе

    Новичок «ПСЖ» форвард Килиан Мбаппе рассказал, почему решил перейти из «Монако» в парижский клуб.

    «Выбрал «ПСЖ», а не «Реал», потому что в Париже у меня будет больше игровой практики. Это был определяющий фактор», – сказал Мбаппе.

    Почему Мбаппе перешел в «ПСЖ», а не в «Реал»

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