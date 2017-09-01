Килиан Мбаппе: «Выбрал «ПСЖ», а не «Реал», потому что в Париже у меня будет больше игровой практики»

Новичок форвард Килиан Мбаппе рассказал, почему решил перейти из «Монако» в парижский клуб.

«Выбрал «ПСЖ», а не , потому что в Париже у меня будет больше игровой практики. Это был определяющий фактор», – сказал Мбаппе.

Почему Мбаппе перешел в «ПСЖ», а не в «Реал»