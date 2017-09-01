Yahoo Sports: «Барселона» пыталась перехватить Мбаппе у «ПСЖ»

накануне предпринимала попытку приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе, который в итоге перешел в на правах аренды с обязательством выкупа за 180 миллионов евро.

Каталонцы рассчитывали воспользоваться заминкой, возникшей после того, как УЕФА уведомил парижан, что трансфер Мбаппе на постоянной основе приведет к нарушению правил финансового фэйр-плей. Однако «Барселоне» не удалось уговорить 18-летнего француза перебраться на «Камп Ноу».

Ранее «ПСЖ» купил у «Барселоны» нападающего Неймара за 222 млн евро.

Почему Мбаппе перешел в «ПСЖ», а не в «Реал»