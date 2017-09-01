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    Yahoo Sports: «Барселона» пыталась перехватить Мбаппе у «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Килиан Мбаппе

    «Барселона» накануне предпринимала попытку приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе, который в итоге перешел в «ПСЖ» на правах аренды с обязательством выкупа за 180 миллионов евро.

    Каталонцы рассчитывали воспользоваться заминкой, возникшей после того, как УЕФА уведомил парижан, что трансфер Мбаппе на постоянной основе приведет к нарушению правил финансового фэйр-плей. Однако «Барселоне» не удалось уговорить 18-летнего француза перебраться на «Камп Ноу».

    Ранее «ПСЖ» купил у «Барселоны» нападающего Неймара за 222 млн евро.

    Почему Мбаппе перешел в «ПСЖ», а не в «Реал»

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