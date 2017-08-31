«ПСЖ» после предупреждения УЕФА вернулся к варианту с арендой Мбаппе и последующим выкупом
«ПСЖ» и «Монако» весь день обсуждают предстоящий трансфер форварда Килиана Мбаппе.
Клубы решили вернуться к первоначальному варианту с арендой игрока с последующим обязательством выкупа. Кроме того, в Париже отказались от покупки Фабиньо.
До этого «ПСЖ» хотел сразу приобрести игрока, однако УЕФА уведомил парижан, что это нарушение правил финансового фэйр-плей и оно приведет к плохим последствиям.
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