«ПСЖ» после предупреждения УЕФА вернулся к варианту с арендой Мбаппе и последующим выкупом

и «Монако» весь день обсуждают предстоящий трансфер форварда .

Клубы решили вернуться к первоначальному варианту с арендой игрока с последующим обязательством выкупа. Кроме того, в Париже отказались от покупки .

До этого «ПСЖ» хотел сразу приобрести игрока, однако УЕФА уведомил парижан, что это нарушение правил финансового фэйр-плей и оно приведет к плохим последствиям.