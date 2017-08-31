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    «ПСЖ» после предупреждения УЕФА вернулся к варианту с арендой Мбаппе и последующим выкупом

    Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция возможные трансферы Фабиньо Килиан Мбаппе

    «ПСЖ» и «Монако» весь день обсуждают предстоящий трансфер форварда Килиана Мбаппе.

    Клубы решили вернуться к первоначальному варианту с арендой игрока с последующим обязательством выкупа. Кроме того, в Париже отказались от покупки Фабиньо.

    До этого «ПСЖ» хотел сразу приобрести игрока, однако УЕФА уведомил парижан, что это нарушение правил финансового фэйр-плей и оно приведет к плохим последствиям.

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