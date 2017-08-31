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    «Арсенал» вышел из переговоров по Лемару и сохранит Санчеса

    Теги Монако Алексис Санчес премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал Тома Лемар

    Полузащитник «Монако» Тома Лемар не перейдет в «Арсенал».

    Как утверждает The Guardian, лондонцы решили отозвать свое предложение и выйти из переговоров, потому что, по их мнению, они бы не успели завершить трансфер до закрытия окна. Таким образом, Алексис Санчес останется в «Арсенале» еще на один сезон.

    Ранее сообщалось, что «Арсенал» согласовал с «Монако» трансфер Лемара за 92 миллиона фунтов, но не получил согласия игрока.

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