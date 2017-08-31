«Арсенал» вышел из переговоров по Лемару и сохранит Санчеса

Полузащитник «Монако» Тома Лемар не перейдет в .

Как утверждает The Guardian, лондонцы решили отозвать свое предложение и выйти из переговоров, потому что, по их мнению, они бы не успели завершить трансфер до закрытия окна. Таким образом, останется в еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» согласовал с трансфер Лемара за 92 миллиона фунтов, но не получил согласия игрока.