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    Жена и агент Икарди: «Благодаря мне Мауро теперь стоит 250 млн евро»

    Теги Интер серия А Италия Мауро Икарди

    Ванда Нара, жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди, поделилась мнением о трансферной стоимости своего мужа.

    «Я единственная жена, которая помогает мужу зарабатывать деньги. Трансферная стоимость Мауро выросла с 14 до 250 миллионов евро», — сказала Нара.

    В двух матчах текущего чемпионата Италии Икарди забил четыре гола и впервые за четыре года получил вызов в сборную Аргентины.

    Кто теперь агент Мауро Икарди

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