Жена и агент Икарди: «Благодаря мне Мауро теперь стоит 250 млн евро»

Ванда Нара, жена и агент форварда Мауро Икарди, поделилась мнением о трансферной стоимости своего мужа.

«Я единственная жена, которая помогает мужу зарабатывать деньги. Трансферная стоимость Мауро выросла с 14 до 250 миллионов евро», — сказала Нара.

В двух матчах текущего чемпионата Италии Икарди забил четыре гола и впервые за четыре года получил вызов в сборную Аргентины.

Кто теперь агент Мауро Икарди