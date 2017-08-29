Неймар посоветовал Коутиньо не переходить в «Барселону», а остаться в «Ливерпуле»

Форвард Неймар пообщался с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо по поводу возможного перехода последнего в «Барселону».

Как утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на бразильское издание Estadao, Неймар посоветовал Коутиньо не переходить в каталонский клуб и остаться в , сказав, что он об этом не пожалеет.

Неймар и Коутиньо сейчас находятся в расположении сборной Бразилии и готовятся к матчам квалификации . Форвард покинул «Барселону» в это трансферное окно.