Неймар посоветовал Коутиньо не переходить в «Барселону», а остаться в «Ливерпуле»
Форвард «ПСЖ» Неймар пообщался с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо по поводу возможного перехода последнего в «Барселону».
Как утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на бразильское издание Estadao, Неймар посоветовал Коутиньо не переходить в каталонский клуб и остаться в «Ливерпуле», сказав, что он об этом не пожалеет.
Неймар и Коутиньо сейчас находятся в расположении сборной Бразилии и готовятся к матчам квалификации ЧМ-2018. Форвард покинул «Барселону» в это трансферное окно.
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А правда: стоит ли Коутиньо переходить в «Барселону»?
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