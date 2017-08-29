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    Неймар посоветовал Коутиньо не переходить в «Барселону», а остаться в «Ливерпуле»

    Теги ПСЖ Ливерпуль сборная Бразилии премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Неймар Филиппе Коутиньо квалификация ЧМ-2018 Южная Америка

    Форвард «ПСЖ» Неймар пообщался с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо по поводу возможного перехода последнего в «Барселону».

    Как утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на бразильское издание Estadao, Неймар посоветовал Коутиньо не переходить в каталонский клуб и остаться в «Ливерпуле», сказав, что он об этом не пожалеет.

    Неймар и Коутиньо сейчас находятся в расположении сборной Бразилии и готовятся к матчам квалификации ЧМ-2018. Форвард покинул «Барселону» в это трансферное окно.

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    А правда: стоит ли Коутиньо переходить в «Барселону»?

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