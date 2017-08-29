Анатолий Мещеряков: «Запросы Дзюбы по зарплате мне кажутся чрезмерными»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы после заседания совета.
– Мы рассматривали внутренние вопросы, абсолютно рабочие. Рассмотрели итоги трансферной кампании, потому что были определенные задачи, а также поднимался вопрос подготовки молодых футболистов. На прошлом заседании совета директоров ставили такую задачу перед менеджментом.
– Трансферная политика признана успешной или не очень?
– Мы просто получили ответы на свои вопросы.
– Ожидать ли еще трансферов?
– Пока окно не закрыто, все возможно. Окончание ожиданий происходит при закрытии трансферного окна.
– Появление Дзюбы возможно?
– Финансовые запросы Дзюбы по зарплате мне кажутся чрезмерными.
– Говорили про возможное появление Караваева.
– Про него не знаю, – сказал Мещеряков.
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