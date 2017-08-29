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    Анатолий Мещеряков: «Запросы Дзюбы по зарплате мне кажутся чрезмерными»

    Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Вячеслав Караваев Анатолий Мещеряков

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы после заседания совета.

    – Мы рассматривали внутренние вопросы, абсолютно рабочие. Рассмотрели итоги трансферной кампании, потому что были определенные задачи, а также поднимался вопрос подготовки молодых футболистов. На прошлом заседании совета директоров ставили такую задачу перед менеджментом.

    – Трансферная политика признана успешной или не очень?

    – Мы просто получили ответы на свои вопросы.

    – Ожидать ли еще трансферов?

    – Пока окно не закрыто, все возможно. Окончание ожиданий происходит при закрытии трансферного окна.

    – Появление Дзюбы возможно?

    – Финансовые запросы Дзюбы по зарплате мне кажутся чрезмерными.

    – Говорили про возможное появление Караваева.

    – Про него не знаю, – сказал Мещеряков.

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