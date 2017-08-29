«Ливерпуль» предложил «Монако» за Лемара 80 млн евро в рассрочку на 2 года и аренду Ориги
«Ливерпуль» настаивает на приобретении полузащитника «Монако» Тома Лемара.
По информации L’Equipe, мерсисайдцы предложили монегаскам 80 миллионов евро двумя траншами: 50 миллионов этим летом и 30 – следующим. Также «Ливерпуль» предложил «Монако» арендовать форварда Дивока Ориги.
Ранее «Монако» отказался продавать Лемара за 72 миллиона евро плюс 8 миллионов в качестве бонусов. Сообщалось, что клуб из лиги 1 заинтересован в Ориги.
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