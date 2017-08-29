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    «Ливерпуль» предложил «Монако» за Лемара 80 млн евро в рассрочку на 2 года и аренду Ориги

    Теги Монако Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Дивок Ориги Тома Лемар

    «Ливерпуль» настаивает на приобретении полузащитника «Монако» Тома Лемара.

    По информации L’Equipe, мерсисайдцы предложили монегаскам 80 миллионов евро двумя траншами: 50 миллионов этим летом и 30 – следующим. Также «Ливерпуль» предложил «Монако» арендовать форварда Дивока Ориги.

    Ранее «Монако» отказался продавать Лемара за 72 миллиона евро плюс 8 миллионов в качестве бонусов. Сообщалось, что клуб из лиги 1 заинтересован в Ориги.

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