«Ливерпуль» предложил «Монако» за Лемара 80 млн евро в рассрочку на 2 года и аренду Ориги

настаивает на приобретении полузащитника «Монако» .

По информации L’Equipe, мерсисайдцы предложили монегаскам 80 миллионов евро двумя траншами: 50 миллионов этим летом и 30 – следующим. Также «Ливерпуль» предложил арендовать форварда Дивока Ориги.

Ранее отказался продавать Лемара за 72 миллиона евро плюс 8 миллионов в качестве бонусов. Сообщалось, что клуб из лиги 1 заинтересован в Ориги.