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    «Ливерпуль» предложил «Монако» за Лемара 72 млн евро и бонусы

    Теги Монако Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Вадим Васильев Тома Лемар

    «Ливерпуль» намерен приобрести полузащитника «Монако» Тома Лемара.

    Англичане уже предложили за 21-летнего хавбека сборной Франции 72 миллиона евро (рекорд для «Ливерпуля») и 8 миллионов в качестве бонусов.

    Сегодня представители «Ливерпуля» собираются завершить переговоры о переходе Лемара с вице-президентом «Монако» Вадимом Васильевым.

    Сам Лемар хотел бы продолжить карьеру в Англии, где на него долго претендовал «Арсенал». Последнее предложение лондонцев в размере 50 миллионов евро было отвергнуто «Монако».

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