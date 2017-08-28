«Ливерпуль» предложил «Монако» за Лемара 72 млн евро и бонусы
«Ливерпуль» намерен приобрести полузащитника «Монако» Тома Лемара.
Англичане уже предложили за 21-летнего хавбека сборной Франции 72 миллиона евро (рекорд для «Ливерпуля») и 8 миллионов в качестве бонусов.
Сегодня представители «Ливерпуля» собираются завершить переговоры о переходе Лемара с вице-президентом «Монако» Вадимом Васильевым.
Сам Лемар хотел бы продолжить карьеру в Англии, где на него долго претендовал «Арсенал». Последнее предложение лондонцев в размере 50 миллионов евро было отвергнуто «Монако».
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