Спортивный директор «Барселоны»: «Мы работаем над трансферами еще двоих игроков»

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес рассказал о целях команды до закрытия трансферного окна.

«Мы надеемся представить еще одного новичка до конца месяца. Мое намерение состоит в том, чтобы подписать еще одного или двоих игроков, если это возможно. Я не буду называть имена, но клуб работает над возможностью подписания новых футболистов», – сказал Фернандес.

Вчера состоялась официальная презентация ​ в качестве игрока каталонского клуба.

Сообщается, что продолжает работать над трансфером полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, несмотря на то, что английский клуб трижды ответил отказом.