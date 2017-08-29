Спортивный директор «Барселоны»: «Мы работаем над трансферами еще двоих игроков»
Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес рассказал о целях команды до закрытия трансферного окна.
«Мы надеемся представить еще одного новичка до конца месяца. Мое намерение состоит в том, чтобы подписать еще одного или двоих игроков, если это возможно. Я не буду называть имена, но клуб работает над возможностью подписания новых футболистов», – сказал Фернандес.
Вчера состоялась официальная презентация Усмана Дембеле в качестве игрока каталонского клуба.
Сообщается, что «Барселона» продолжает работать над трансфером полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, несмотря на то, что английский клуб трижды ответил отказом.
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