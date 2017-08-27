Селихов и Швец вызваны в сборную России вместо Лунева и Оздоева

В составе сборной России на матч с произошли изменения.

Как заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «После футбола», в расположение сборной из-за проблем со здоровьем не смогут приехать голкипер Андрей Лунев и полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев.

Их заменят вратарь Александр Селихов и хавбек «Ахмата» Антон Швец.