Селихов и Швец вызваны в сборную России вместо Лунева и Оздоева
В составе сборной России на матч с «Динамо» произошли изменения.
Как заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «После футбола», в расположение сборной из-за проблем со здоровьем не смогут приехать голкипер «Зенита» Андрей Лунев и полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев.
Их заменят вратарь «Спартака» Александр Селихов и хавбек «Ахмата» Антон Швец.
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