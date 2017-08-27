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    Селихов и Швец вызваны в сборную России вместо Лунева и Оздоева

    Теги Спартак Зенит Рубин Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная России Динамо Москва Ахмат Магомед Оздоев Андрей Лунев Александр Селихов Антон Швец

    В составе сборной России на матч с «Динамо» произошли изменения.

    Как заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «После футбола», в расположение сборной из-за проблем со здоровьем не смогут приехать голкипер «Зенита» Андрей Лунев и полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев.

    Их заменят вратарь «Спартака» Александр Селихов и хавбек «Ахмата» Антон Швец.

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