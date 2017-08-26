Роналду приобрел долю в одном из крупнейших digital-агентств Португалии для продвижения своего бренда
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду приобрел контрольный пакет акций одного из крупнейших digital-агентств Португалии Thing Pink.
Компания займется продвижением нового бренда 32-летнего футболиста 7EGEND.
Thing Pink известна тем, что в свое время занималась установкой всего цифрового обеспечения музея Роналду в Фуншале, а также разрабатывала мобильные приложения для компаний McDonald’s, FNAC и Port.
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