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    Роналду приобрел долю в одном из крупнейших digital-агентств Португалии для продвижения своего бренда

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания бизнес светская хроника

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду приобрел контрольный пакет акций одного из крупнейших digital-агентств Португалии Thing Pink.

    Компания займется продвижением нового бренда 32-летнего футболиста 7EGEND.

    Thing Pink известна тем, что в свое время занималась установкой всего цифрового обеспечения музея Роналду в Фуншале, а также разрабатывала мобильные приложения для компаний McDonald’s, FNAC и Port.

    Бизнес-империя Криштиану Роналду

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