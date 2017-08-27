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    «Барселона» хочет купить Коутиньо вместе с Ди Марией

    Теги Барселона примера Испания возможные трансферы Анхель Ди Мария Филиппе Коутиньо

    «Барселона» до закрытия летнего трансферного окна намерена приобрести еще двух новичков.

    Каталонцы планируют купить не только полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, но и хавбека «ПСЖ» Анхеля Ди Марию. Ранее предполагалось, что «Барселона» попытается пригласить кого-то одного из них.

    «Ливерпуль» уже отклонил три предложения по Коутиньо (последнее – в размере 130 миллионов евро), а «ПСЖ» отказался продать Ди Марию за 35 млн.

    Ранее «Барселона» объявила о покупке форварда дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле (за 105 млн и бонусы).

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