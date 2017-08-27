«Барселона» хочет купить Коутиньо вместе с Ди Марией
«Барселона» до закрытия летнего трансферного окна намерена приобрести еще двух новичков.
Каталонцы планируют купить не только полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, но и хавбека «ПСЖ» Анхеля Ди Марию. Ранее предполагалось, что «Барселона» попытается пригласить кого-то одного из них.
«Ливерпуль» уже отклонил три предложения по Коутиньо (последнее – в размере 130 миллионов евро), а «ПСЖ» отказался продать Ди Марию за 35 млн.
Ранее «Барселона» объявила о покупке форварда дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле (за 105 млн и бонусы).
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