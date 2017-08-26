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    Ибрагимович о новом контракте: «Я не уходил из «МЮ», просто улучшил свой игровой номер»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ромелу Лукаку игровая форма

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, что разрешил форварду Ромелу Лукаку взять себе 9-й игровой номер, когда у него закончился контракт.

    «Лукаку позвонил мне и спросил: «Бро, могу ли я взять себе 9-й номер? Я ответил: «Я не собираюсь ничего усложнять для тебя, я просто хочу, чтобы ты был счастлив и чувствовал себя как дома. Потому отдаю тебе 9-й номер, но возьму себе 10-й». Так и поступили.

    Так что я никогда не уходил из «МЮ», просто улучшил свой игровой номер», — сказал Ибрагимович.

    35-летний швед подписал контракт до конца сезона-2017/18.

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