Ибрагимович о новом контракте: «Я не уходил из «МЮ», просто улучшил свой игровой номер»

Нападающий Златан Ибрагимович рассказал, что разрешил форварду взять себе 9-й игровой номер, когда у него закончился контракт.

«Лукаку позвонил мне и спросил: «Бро, могу ли я взять себе 9-й номер? Я ответил: «Я не собираюсь ничего усложнять для тебя, я просто хочу, чтобы ты был счастлив и чувствовал себя как дома. Потому отдаю тебе 9-й номер, но возьму себе 10-й». Так и поступили.

Так что я никогда не уходил из «МЮ», просто улучшил свой игровой номер», — сказал Ибрагимович.

35-летний швед подписал контракт до конца сезона-2017/18.