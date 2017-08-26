Хосеп Гвардиола: «Наполи» входит в тройку лучших команд в Европе»

Главный тренер Хосеп Гвардиола поделился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

«Я не могу сказать, что это хорошая жеребьевка для нас.

Мы получили сильнейшую команду из третьей корзины – . Я считаю, что они играют в лучший футбол в Италии. В стране, где принято защищаться, они играют в атакующий футбол, фантастически работаю с мячом.

«Наполи» я считаю сейчас одной из трех лучших команд в Европе», — сказал Гвардиола.

Также в группу F попали донецкий и «Фейеноорд».