Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хосеп Гвардиола: «Наполи» входит в тройку лучших команд в Европе»

    Теги Шахтер Фейеноорд Манчестер Сити Лига чемпионов Наполи Хосеп Гвардиола

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

    «Я не могу сказать, что это хорошая жеребьевка для нас.

    Мы получили сильнейшую команду из третьей корзины – «Наполи». Я считаю, что они играют в лучший футбол в Италии. В стране, где принято защищаться, они играют в атакующий футбол, фантастически работаю с мячом.

    «Наполи» я считаю сейчас одной из трех лучших команд в Европе», — сказал Гвардиола.

    Также в группу F попали донецкий «Шахтер» и «Фейеноорд».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться