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    «Матч ТВ» запускает проект про футбольные рэп-баттлы

    Теги премьер-лига Россия телевидение светская хроника болельщики Матч ТВ

    Телеканал «Матч ТВ» объявил о запуске нового проекта, связанного с футбольными рэп-баттлами.

    «Матч ТВ» готовит эксклюзивное шоу, в котором у фанатов появится возможность словом защищать честь своих команд на рэп-площадке не кулаками, а в первую очередь словом.

    Футбольные рэп-баттлы станут новой культурой и будут проходить на постоянной основе. Болельщики «Зенита» и других клубов РФПЛ смогут принять участие в данном проекте.

    Ведущим станет один из самых известных рэперов России, имеющий огромный опыт рэп-баттлов. Его имя пока держится в секрете», – говорится в пресс-релизе «Матч ТВ».

    Напомним, 27 августа в Санкт-Петербурге на «Крестовском» впервые в истории РФПЛ состоится рэп-баттл между Константином «Хип-хоп Одинокой Старухи» Лопатином и Николаем «Lodoss» Дукмасом.

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