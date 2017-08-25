«Матч ТВ» запускает проект про футбольные рэп-баттлы

Телеканал объявил о запуске нового проекта, связанного с футбольными рэп-баттлами.

готовит эксклюзивное шоу, в котором у фанатов появится возможность словом защищать честь своих команд на рэп-площадке не кулаками, а в первую очередь словом.

Футбольные рэп-баттлы станут новой культурой и будут проходить на постоянной основе. Болельщики «Зенита» и других клубов РФПЛ смогут принять участие в данном проекте.

Ведущим станет один из самых известных рэперов России, имеющий огромный опыт рэп-баттлов. Его имя пока держится в секрете», – говорится в пресс-релизе «Матч ТВ».

Напомним, 27 августа в Санкт-Петербурге на «Крестовском» впервые в истории РФПЛ состоится рэп-баттл между Константином «Хип-хоп Одинокой Старухи» Лопатином и Николаем «Lodoss» Дукмасом.