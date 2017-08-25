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    Сергей Фурсенко: «Зениту» досталась проходная группа, обязаны выходить в плей-офф»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко премьер-лига Россия Реал Сосьедад Лига Европы Русенборг Вардар

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подвел итоги жеребьевку группового раунда Лиги Европы, где петербуржцы сыграют с «Реал Сосьедадом», «Русенборгом» и «Вардаром».

    «Нам попалась очень хорошая, проходная группа по итогу жеребьевки. «Реал Сосьедад» будет посильнее остальных.

    Хотя с «Русенбургом» мы играли в свое время, очень крепкие ребята. «Зениту» будет сложно, но все возможно.

    С таким составом мы просто обязаны выходить из группы», – сказал Фурсенко.

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    «Зенит» выиграет Лигу Европы?

    10277 голосов 46
    • Конечно, выиграет
      17%
    • Не выиграет, но дойдет хотя бы до полуфинала
      32%
    • Хорошо начнет, но вылетит на первых стадиях плей-офф
      41%
    • Даже не выйдет из группы
      10%

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