Сергей Фурсенко: «Зениту» досталась проходная группа, обязаны выходить в плей-офф»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подвел итоги жеребьевку группового раунда , где петербуржцы сыграют с «Реал Сосьедадом», «Русенборгом» и .

«Нам попалась очень хорошая, проходная группа по итогу жеребьевки. «Реал Сосьедад» будет посильнее остальных.

Хотя с «Русенбургом» мы играли в свое время, очень крепкие ребята. будет сложно, но все возможно.

С таким составом мы просто обязаны выходить из группы», – сказал Фурсенко.