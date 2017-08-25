Сергей Фурсенко: «Зениту» досталась проходная группа, обязаны выходить в плей-офф»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подвел итоги жеребьевку группового раунда Лиги Европы, где петербуржцы сыграют с «Реал Сосьедадом», «Русенборгом» и «Вардаром».
«Нам попалась очень хорошая, проходная группа по итогу жеребьевки. «Реал Сосьедад» будет посильнее остальных.
Хотя с «Русенбургом» мы играли в свое время, очень крепкие ребята. «Зениту» будет сложно, но все возможно.
С таким составом мы просто обязаны выходить из группы», – сказал Фурсенко.
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