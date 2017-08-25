Неймар пожаловался ФИФА на невыплату «Барселоной» 26 млн евро за продление контракта

ФИФА подтвердила, что форвард Неймар подал официальную жалобу на «Барселону» за то, что каталонский клуб не выплатил ему этим летом вторую часть бонуса в размере 26 миллионов евро.

Эта сумма полагалась 25-летнему бразильцу за продление контракта с каталонским клубом в октябре прошлого года.

«Ведется расследование», – сообщили в Международной федерации футбола.

Ранее сообщалось, что намерена через суд взыскать с Неймара первую часть бонуса, выплаченную за подписание нового договора, плюс 8,5 млн евро за возмещение убытков и 10% за просроченную задолженность.

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