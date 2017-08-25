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    Неймар пожаловался ФИФА на невыплату «Барселоной» 26 млн евро за продление контракта

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания ФИФА Неймар

    ФИФА подтвердила, что форвард «ПСЖ» Неймар подал официальную жалобу на «Барселону» за то, что каталонский клуб не выплатил ему этим летом вторую часть бонуса в размере 26 миллионов евро.

    Эта сумма полагалась 25-летнему бразильцу за продление контракта с каталонским клубом в октябре прошлого года.

    «Ведется расследование», – сообщили в Международной федерации футбола.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена через суд взыскать с Неймара первую часть бонуса, выплаченную за подписание нового договора, плюс 8,5 млн евро за возмещение убытков и 10% за просроченную задолженность.

    Кажется, между «Барселоной» и «ПСЖ» настоящая война

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