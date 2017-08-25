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    Мино Райола: «Месси должен уйти из «Барселоны», чтобы доказать свое величие»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси примера Испания Мино Райола

    Известный футбольный агент Мино Райола прокомментировал возможный переход форварда «Барселоны» Лионеля Месси в «Манчестер Сити».

    «Такой игрок, как Месси, должен попробовать себя в другом клубе, чтобы доказать свое величие. «Барселоне» же нужна перестройка.

    Трансферного рынка как такового больше не существует. Теперь игроков покупают страны, а это не футбол. 200-миллионные трансферы станут обыденностью», — сказал Райола.

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