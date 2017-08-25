Мино Райола: «Месси должен уйти из «Барселоны», чтобы доказать свое величие»
Известный футбольный агент Мино Райола прокомментировал возможный переход форварда «Барселоны» Лионеля Месси в «Манчестер Сити».
«Такой игрок, как Месси, должен попробовать себя в другом клубе, чтобы доказать свое величие. «Барселоне» же нужна перестройка.
Трансферного рынка как такового больше не существует. Теперь игроков покупают страны, а это не футбол. 200-миллионные трансферы станут обыденностью», — сказал Райола.
Опрос
Когда Месси уйдет из «Барселоны»?
47510 голосов 47
- До конца лета18%
- Через год17%
- В 2021-м11%
- Никогда54%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.