Мино Райола: «Месси должен уйти из «Барселоны», чтобы доказать свое величие»

Известный футбольный агент Мино Райола прокомментировал возможный переход форварда «Барселоны» в «Манчестер Сити».

«Такой игрок, как Месси, должен попробовать себя в другом клубе, чтобы доказать свое величие. «Барселоне» же нужна перестройка.

Трансферного рынка как такового больше не существует. Теперь игроков покупают страны, а это не футбол. 200-миллионные трансферы станут обыденностью», — сказал Райола.