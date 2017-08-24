Массимо Каррера: «Удачная для «Спартака» жеребьевка. Перед нами стоит задача выйти из группы»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.
«Удачная для «Спартака» жеребьевка. Нам не попались гранды европейского футбола, кроме «Ливерпуля», который я считаю одной из сильнейших команд Европы.
Все команды интересны и сильны, на бумаге они выглядят для нас проходимыми, и с ними реальнее конкурировать, чем с «Барселоной», «Тоттенхэмом» или «Ромой», которые нам могли попасться из второй корзины.
Так что можно говорить о том, что мои друзья Франческо Тотти и Андрей Шевченко были благосклонны к «Спартаку» (улыбается). «Севилья», конечно, как и все испанские команды, достаточно серьезный соперник, но даже она с трудом прошла квалификацию. Будем ее внимательно изучать и готовиться к матчам с ними.
Что касается «Ливерпуля», то я их матчи часто смотрю, но в любом случае попрошу советов у своего друга Конте (с улыбкой). «Марибор», признаюсь, я не видел в деле, но это тоже опытная команда, которая в последние годы регулярно выступает в еврокубках.
Какая задача стоит перед «Спартаком»? Выйти из группы», — сказал Каррера
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