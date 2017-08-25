Роналду хочет зарабатывать в «Реале» свыше 40 млн евро в год

Форвард Криштиану Роналду намерен вновь стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

32-летний португалец попросил руководство клуба поднять ему оклад до суммы более 40 миллионов евро в год после уплаты налогов. В настоящее время Роналду получает в «Реале» 21 млн за сезон.

Нападающий хочет превзойти Неймара («ПСЖ») и Лионеля Месси («Барселона»), которые зарабатывают около 40 млн в год.

Однако «Реал» не настроен идти навстречу Роналду, поскольку уже продлевал с ним контракт на улучшенных условиях в ноябре.