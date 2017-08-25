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    Роналду хочет зарабатывать в «Реале» свыше 40 млн евро в год

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду намерен вновь стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

    32-летний португалец попросил руководство клуба поднять ему оклад до суммы более 40 миллионов евро в год после уплаты налогов. В настоящее время Роналду получает в «Реале» 21 млн за сезон.

    Нападающий хочет превзойти Неймара («ПСЖ») и Лионеля Месси («Барселона»), которые зарабатывают около 40 млн в год.

    Однако «Реал» не настроен идти навстречу Роналду, поскольку уже продлевал с ним контракт на улучшенных условиях в ноябре.

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