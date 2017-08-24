Мино Райола: «Ньянг не хочет переходить в «Спартак», давайте будем уважать его решение»

Агент нападающего «Милана» М’Байе Ньянга Мино Райола прокомментировал решение своего клиента отказаться от перехода в .

«Сейчас он не хочет переходить в , давайте будем уважать его решение.

Я стараюсь найти вариант, который бы устроил всех», – сказал Райола.

предлагал за Ньянга 23 миллиона евро (с бонусами) и 4-летний контракт с зарплатой около 3 миллионов в год.