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    Мино Райола: «Ньянг не хочет переходить в «Спартак», давайте будем уважать его решение»

    Теги Спартак Милан премьер-лига Россия серия А Италия Мино Райола М′Байе Ньянг

    Агент нападающего «Милана» М’Байе Ньянга Мино Райола прокомментировал решение своего клиента отказаться от перехода в «Спартак».

    «Сейчас он не хочет переходить в «Спартак», давайте будем уважать его решение.

    Я стараюсь найти вариант, который бы устроил всех», – сказал Райола.

    «Спартак» предлагал за Ньянга 23 миллиона евро (с бонусами) и 4-летний контракт с зарплатой около 3 миллионов в год.

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