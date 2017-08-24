Магомед Оздоев: «Даже не отвлекаюсь на разговоры о «Спартаке»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев прокомментировал информацию о возможном переходе в .

– Как реагируете на разговоры о возможном переходе в московский ?

– Я даже не смотрю, что там пишут. Когда в первый раз написали об интересе «Спартака», я случайно увидел это в группе знакомых ребят в WhatsApp. Я даже не отвлекаюсь на эти разговоры. Если что-то будет, то клуб меня вызовет и скажет: «Магомед, вот так-то и так-то». А пока ничего такого нет, поэтому я не реагирую на слухи.

– Вас приглашали в «Спартак» летом 2015 года, но вы обещали , что останетесь, и в итоге не ушли. Не жалели потом об этом?

– Это не было связано с каким-то моим отказом от перехода. Я не ушел, так как просто на тот момент не посчитал нужным что-то менять, а не потому, что плохо относился к «Спартаку». «Спартак» для российского чемпионата гранд, и он всегда будет грандом, так как у него большая поддержка болельщиков. Я никогда не жалел о своем решении, так как нет смысла этого делать. Я счастлив в том месте, где нахожусь. Я хотел остаться в «Рубине», и для меня это было лучшее решение на тот момент. Да, какие-то обстоятельства сложились не так в «Рубине», но это жизнь, – сказал Оздоев.

Зачем «Спартаку» нужен Оздоев?