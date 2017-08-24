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    Арсен Венгер: «Санчес готов сыграть против «Ливерпуля»

    Теги Ливерпуль Арсен Венгер Алексис Санчес премьер-лига Англия Арсенал Алекс Окслейд-Чемберлен

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что форвард Алексис Санчес готов сыграть в матче 3-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

    «Алексис очень много работает. Я должен решить, выпущу ли я его на поле, но он готов играть.

    Я хочу, чтобы Алексис остался. Он один из тех игроков, с которыми можно построить всю команду. Я хочу, чтобы он стал одним из носителей ценностей этой команды.

    Мне хотелось бы удержать своих лучших игроков. Моя единственная цель – сохранить всех в команде. Мы вложили время, деньги и уверенность в таких игроков, как Окслейд-Чемберлен, и теперь они несут ответственность», – сказал Венгер.

    Матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем» пройдет 27 августа на «Энфилде».

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