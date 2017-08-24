Арсен Венгер: «Санчес готов сыграть против «Ливерпуля»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что форвард Алексис Санчес готов сыграть в матче 3-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».
«Алексис очень много работает. Я должен решить, выпущу ли я его на поле, но он готов играть.
Я хочу, чтобы Алексис остался. Он один из тех игроков, с которыми можно построить всю команду. Я хочу, чтобы он стал одним из носителей ценностей этой команды.
Мне хотелось бы удержать своих лучших игроков. Моя единственная цель – сохранить всех в команде. Мы вложили время, деньги и уверенность в таких игроков, как Окслейд-Чемберлен, и теперь они несут ответственность», – сказал Венгер.
Матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем» пройдет 27 августа на «Энфилде».
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