Арсен Венгер: «Санчес готов сыграть против «Ливерпуля»

Главный тренер Арсен Венгер рассказал, что форвард Алексис Санчес готов сыграть в матче 3-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

«Алексис очень много работает. Я должен решить, выпущу ли я его на поле, но он готов играть.

Я хочу, чтобы Алексис остался. Он один из тех игроков, с которыми можно построить всю команду. Я хочу, чтобы он стал одним из носителей ценностей этой команды.

Мне хотелось бы удержать своих лучших игроков. Моя единственная цель – сохранить всех в команде. Мы вложили время, деньги и уверенность в таких игроков, как Окслейд-Чемберлен, и теперь они несут ответственность», – сказал Венгер.

Матч между «Арсеналом» и пройдет 27 августа на «Энфилде».