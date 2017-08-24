«Боруссия» готова продать Дембеле «Барселоне» за 140 млн евро

Дортмундская согласна пойти на уступку в переговорах с «Барселоной» по форварду .

Немецкий клуб готов продать 20-летнего француза за 140 миллионов евро, ранее «Боруссия» требовала 150 млн.

Последнее предложение «Барселоны» по Дембеле в размере 100 млн плюс 30 млн в виде бонусов было отклонено.

При этом «Боруссия» настаивает на повышении гарантированной (не бонусной) суммы трансфера.