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    «Боруссия» готова продать Дембеле «Барселоне» за 140 млн евро

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона примера Испания возможные трансферы Усман Дембеле

    Дортмундская «Боруссия» согласна пойти на уступку в переговорах с «Барселоной» по форварду Усману Дембеле.

    Немецкий клуб готов продать 20-летнего француза за 140 миллионов евро, ранее «Боруссия» требовала 150 млн.

    Последнее предложение «Барселоны» по Дембеле в размере 100 млн плюс 30 млн в виде бонусов было отклонено.

    При этом «Боруссия» настаивает на повышении гарантированной (не бонусной) суммы трансфера.

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