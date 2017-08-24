Виктор Гончаренко: «Мы играем для того, чтобы на наш прекрасный стадион приезжали хорошие команды»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о матче отборочного раунда Лиги чемпионов против (2:0).

«Чувствовалось еще после игры с «Уралом», что у команды хорошее настроение, и футболисты полны решимости выйти в групповой турнир. У нас опытная команда, которая понимала, что после победы в первой игре дома нужно сыграть внимательно, что мы и сделали даже после второго гола. Все 90 минут контролировали мяч и, считаю, заслуженно выиграли и вышли в групповой турнир.

Результативность Щенникова? Сегодня, думаю, это было связано с рождением дочки. Кроме того, после первого гола в сезоне он поймал уверенность и стал лучше атаковать. Георгий хорошо понимает, что нужно делать в завершающей стадии атаки.

Что касается Чалова, то нужно понимать, что он попадает в игру команды и проделывает большой объем работы. Моменты есть – будет и реализация. На тренировках он смотрится хорошо.

Соперники? Мы сейчас в четвертой корзине. Когда-то были в первой, но занимали последнее место в группе. Давайте дождемся итогов жеребьевки. Понятно, что будет два топ-клуба, но мы и играем для того, чтобы на наш прекрасный стадион приезжали хорошие команды. С кем я бы хотел встретиться? Нет предпочтений, уже играл против многих команд? «Бавария»? Давайте дождемся и не будем загадывать.», – сказал Гончаренко.