Определился состав корзин жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Завершился раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого определились все участники группового этапа турнира и состав корзин перед жеребьевкой.

1-я корзина: «Реал», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Бенфика», «Монако», , «Шахтер».

2-я корзина: «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Севилья», «Манчестер Сити», «Порту», .

3-я корзина: «Наполи», «Тоттенхэм», «Базель», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Рома», «Бешикташ», «Ливерпуль».

4-я корзина: «Фейеноорд», «Марибор», «РБ Лейпциг», ЦСКА, «Карабах», АПОЭЛ, «Спортинг», «Селтик».

Отметим, что завтра, 24 августа в 19.00 по московскому времени состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.