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    Определился состав корзин жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

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    Завершился раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого определились все участники группового этапа турнира и состав корзин перед жеребьевкой.

    1-я корзина: «Реал», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Бенфика», «Монако», «Спартак», «Шахтер».

    2-я корзина: «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Севилья», «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед».

    3-я корзина: «Наполи», «Тоттенхэм», «Базель», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Рома», «Бешикташ», «Ливерпуль».

    4-я корзина: «Фейеноорд», «Марибор», «РБ Лейпциг», ЦСКА, «Карабах», АПОЭЛ, «Спортинг», «Селтик».

    Отметим, что завтра, 24 августа в 19.00 по московскому времени состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

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