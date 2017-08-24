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    Кубок Сантьяго Бернабеу. «Реал» – «Фиорентина» – 2:1

    Теги Фиорентина Реал Мадрид серия А Италия примера Испания товарищеские матчи (клубы) результаты Сантьяго Бернабеу Йесте

    В матче за Кубок Сантьяго Бернабеу, проводимый ежегодно с 1979 года, «Реал» на своем поле обыграл «Фиорентину» (2:1).

    Кубок Сантьяго Бернабеу

    Реал Мадрид Испания – Фиорентина Италия 2:1 (2:1, 0:0)
    Дата проведения
    23 августа, 23.45, «Сантьяго Бернабеу»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 4 Верету, 1:1 – Майораль, 2:1 – 33 Роналду.
    Реал МадридКасилья (Зидан, 46), Начо (Ману, 46), Хакими, Тео, Рамос (Техеро, 46), Себальос (Кроос, 72), Асенсио (Иско, 62), Маркос Льоренте (Бэйл, 72), Васкес (Оскар Родригес, 72), Роналду, Майораль (Каземиро, 72).
    ФиорентинаСпортьелло (Дронговски, 46; Черофолини, 87), Пеццелья (Миленкович, 46), Бруну Гашпар (Томович, 46), Астори (Оливера, 46), Бираги (Витор Уго, 46), Верету (Кристофоро, 46), Бадель (Санчес, 46; Христов, 90), Жил Диаш (Бенасси, 46), Эссерик (Хаджи, 46; Фернандес, 70), Кьеза (Зехнини, 46), Симеоне (Эль-Бабакар, 46).
    Предупреждения:
    Бенасси (49), Кристофоро (68), Оливера (89).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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