Кубок Сантьяго Бернабеу. «Реал» – «Фиорентина» – 2:1
В матче за Кубок Сантьяго Бернабеу, проводимый ежегодно с 1979 года, «Реал» на своем поле обыграл «Фиорентину» (2:1).
Кубок Сантьяго Бернабеу
- Дата проведения
- 23 августа, 23.45, «Сантьяго Бернабеу»
-
Реал Мадрид –
Касилья (Зидан, 46), Начо (Ману, 46), Хакими, Тео, Рамос (Техеро, 46), Себальос (Кроос, 72), Асенсио (Иско, 62), Маркос Льоренте (Бэйл, 72), Васкес (Оскар Родригес, 72), Роналду, Майораль (Каземиро, 72).
-
Фиорентина –
Спортьелло (Дронговски, 46; Черофолини, 87), Пеццелья (Миленкович, 46), Бруну Гашпар (Томович, 46), Астори (Оливера, 46), Бираги (Витор Уго, 46), Верету (Кристофоро, 46), Бадель (Санчес, 46; Христов, 90), Жил Диаш (Бенасси, 46), Эссерик (Хаджи, 46; Фернандес, 70), Кьеза (Зехнини, 46), Симеоне (Эль-Бабакар, 46).
- Предупреждения:
- Бенасси (49), Кристофоро (68), Оливера (89).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.