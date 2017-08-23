Сергей Фурсенко: «Аргентинцы будут развивать «Зенит» и заодно сборную России»

Президент Сергей Фурсенко высказался об аргентинцах в петербургском клубе.

Их в «Зените» пять: Эмилиано Ригони, , Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси и Маттиас Краневиттер.

«Пока мы не предполагаем больше аргентинцев. Я думаю, что коллектив аргентинцев в уже полный, пять человек достаточно. Они сыграны между собой, часто играли вместе в сборных Аргентины и учились вместе.

Для того чтобы раскатить наших российских игроков в , нужно поместить их в комфортную элитную футбольную среду. Что мы и сделали. Мы взяли именно сыгранных между собой аргентинцев.

Таким образом, будем развивать «Зенит» и заодно сборную России», – сказал Фурсенко.