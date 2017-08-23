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    Сергей Фурсенко: «Аргентинцы будут развивать «Зенит» и заодно сборную России»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко премьер-лига Россия сборная России Леандро Паредес Эмануэль Маммана Себастьян Дриусси Эмилиано Ригони Матиас Краневиттер

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказался об аргентинцах в петербургском клубе.

    Их в «Зените» пять: Эмилиано Ригони, Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси и Маттиас Краневиттер.

    «Пока мы не предполагаем больше аргентинцев. Я думаю, что коллектив аргентинцев в «Зените» уже полный, пять человек достаточно. Они сыграны между собой, часто играли вместе в сборных Аргентины и учились вместе.

    Для того чтобы раскатить наших российских игроков в «Зените», нужно поместить их в комфортную элитную футбольную среду. Что мы и сделали. Мы взяли именно сыгранных между собой аргентинцев.

    Таким образом, будем развивать «Зенит» и заодно сборную России», – сказал Фурсенко.

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