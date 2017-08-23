Иско, Асенсио, Марсело, Карвахаль, Варан и Бензема в ближайшее время продлят контракты с «Реалом»

в ближайшее время планирует продлить контракты с рядом игроков.

Так, мадридский клуб хочет продлить срок действия соглашений с , Марко Асенсио, Марсело, Дани Карвахалем, Рафаэлем Вараном и .

Иско продлит контракт до 2021 года с суммой выкупа 700 миллионов евро, Асенсио – до 2023 года, , Карвахаль и Варан – до 2022 года, Бензема – до 2021 года.