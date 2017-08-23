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    Иско, Асенсио, Марсело, Карвахаль, Варан и Бензема в ближайшее время продлят контракты с «Реалом»

    Теги Карим Бензема Реал Мадрид примера Испания Марсело Иско Рафаэль Варан Даниэль Карвахаль Марко Асенсио

    «Реал» в ближайшее время планирует продлить контракты с рядом игроков.

    Так, мадридский клуб хочет продлить срок действия соглашений с Иско, Марко Асенсио, Марсело, Дани Карвахалем, Рафаэлем Вараном и Каримом Бензема.

    Иско продлит контракт до 2021 года с суммой выкупа 700 миллионов евро, Асенсио – до 2023 года, Марсело, Карвахаль и Варан – до 2022 года, Бензема – до 2021 года.

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