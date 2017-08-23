Bild: Грановская хочет пригласить Тухеля в «Челси»
«Челси» изучает возможность смены главного тренера команды Антонио Конте.
Как утверждает Bild, директор клуба Марина Грановская контактировала с бывшим тренером дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем. Грановская также изучала детали биографии Тухеля. В «Челси» отдают приоритет перед еще одним кандидатом – Луисом Энрике, покинувшим «Барселону», – именно Тухелю, поскольку у того высокий уровень знания английского языка.
Сообщается, что у россиянки, ведущей дела «Челси», значительно ухудшились отношения с Конте, особенно после конфликта итальянца с Диего Костой, которого в Лондон привезла именно Грановская.
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