Bild: Грановская хочет пригласить Тухеля в «Челси»

изучает возможность смены главного тренера команды .

Как утверждает Bild, директор клуба Марина Грановская контактировала с бывшим тренером дортмундской Томасом Тухелем. Грановская также изучала детали биографии Тухеля. В «Челси» отдают приоритет перед еще одним кандидатом – , покинувшим «Барселону», – именно Тухелю, поскольку у того высокий уровень знания английского языка.

Сообщается, что у россиянки, ведущей дела «Челси», значительно ухудшились отношения с Конте, особенно после конфликта итальянца с , которого в Лондон привезла именно Грановская.

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