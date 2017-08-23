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    «Спартак» предложил за Ньянга около 23 млн евро и улучшил контракт игрока

    Теги Спартак Милан премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы М′Байе Ньянг

    «Спартак» продолжает работать над трансфером форварда «Милана» М′Байе Ньянга.

    Российский клуб увеличил предложение с 20 миллионов евро примерно до 23 миллионов. Такая сумма полностью устраивает миланцев.

    «Спартак» также сделал улучшенное предложение по контракту для самого Ньянга. Игрок пока отказывается от перехода и ждет других вариантов.

    Французским нападающим ранее интересовались «Эвертон» и «Торино».

    Подробную статистику выступлений Ньянга вы можете посмотреть здесь.

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