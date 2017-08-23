«Спартак» предложил за Ньянга около 23 млн евро и улучшил контракт игрока
«Спартак» продолжает работать над трансфером форварда «Милана» М′Байе Ньянга.
Российский клуб увеличил предложение с 20 миллионов евро примерно до 23 миллионов. Такая сумма полностью устраивает миланцев.
«Спартак» также сделал улучшенное предложение по контракту для самого Ньянга. Игрок пока отказывается от перехода и ждет других вариантов.
Французским нападающим ранее интересовались «Эвертон» и «Торино».
Подробную статистику выступлений Ньянга вы можете посмотреть здесь.
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