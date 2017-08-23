«Спартак» предложил за Ньянга около 23 млн евро и улучшил контракт игрока

продолжает работать над трансфером форварда М′Байе Ньянга.

Российский клуб увеличил предложение с 20 миллионов евро примерно до 23 миллионов. Такая сумма полностью устраивает миланцев.

«Спартак» также сделал улучшенное предложение по контракту для самого Ньянга. Игрок пока отказывается от перехода и ждет других вариантов.

Французским нападающим ранее интересовались «Эвертон» и «Торино».

Подробную статистику выступлений Ньянга вы можете посмотреть здесь.