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    «Спартак» до полуночи ждет решения по трансферу Ньянга

    Теги Спартак Милан премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы М′Байе Ньянг

    «Спартак» поставил ультиматум «Милану» относительно трансфера нападающего М’Байе Ньянга.

    Московский клуб, который готов заплатить за 22-летего форварда 20 миллионов евро, ждет ответ от итальянцев до полуночи.

    Именно по этой причине руководители «Милана» собрались для обсуждения потенциальной сделки.

    Ранее стало известно, что «Спартак» согласен платить сенегальцу 2,8 миллиона евро в год.

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