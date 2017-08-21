«Спартак» до полуночи ждет решения по трансферу Ньянга
«Спартак» поставил ультиматум «Милану» относительно трансфера нападающего М’Байе Ньянга.
Московский клуб, который готов заплатить за 22-летего форварда 20 миллионов евро, ждет ответ от итальянцев до полуночи.
Именно по этой причине руководители «Милана» собрались для обсуждения потенциальной сделки.
Ранее стало известно, что «Спартак» согласен платить сенегальцу 2,8 миллиона евро в год.
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