«Спартак» до полуночи ждет решения по трансферу Ньянга

поставил ультиматум «Милану» относительно трансфера нападающего М’Байе Ньянга.

Московский клуб, который готов заплатить за 22-летего форварда 20 миллионов евро, ждет ответ от итальянцев до полуночи.

Именно по этой причине руководители собрались для обсуждения потенциальной сделки.

Ранее стало известно, что согласен платить сенегальцу 2,8 миллиона евро в год.