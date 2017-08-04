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    Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ»! Теперь парижане выиграют Лигу чемпионов? Следите в клубном приложении

    Теги ПСЖ сборная Бразилии Барселона лига 1 Франция Лига чемпионов трансферы Неймар мобильные приложения

    Этот трансфер все-таки состоялся: Неймар перешел в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро и подписал контракт на пять лет.

    «ПСЖ» никогда не был так силен, сможет ли парижский клуб выиграть все турниры в этом сезоне, включая Лигу чемпионов?

    Все подробности трансфера Неймара, интервью с игроком, его отцом, представителями «Барселоны», а также календарь матчей «ПСЖ», список одноклубников бразильца вы найдете в специальном клубном приложении «ПСЖ»!

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    Также с приложением «ПСЖ» вы получаете:

    – Видео голов «ПСЖ» во всех турнирах.

    –  Обзоры матчей, видео самых опасных моментов.

    – Свежие новости о команде.

    – Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров.

    – Галереи с яркими и актуальными фото.

    – Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени.

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках ПСЖ.

    – Широкие возможности для общения с другими красно-синими в комментариях и статусах.

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