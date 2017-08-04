Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ»! Теперь парижане выиграют Лигу чемпионов? Следите в клубном приложении
Этот трансфер все-таки состоялся: Неймар перешел в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро и подписал контракт на пять лет.
«ПСЖ» никогда не был так силен, сможет ли парижский клуб выиграть все турниры в этом сезоне, включая Лигу чемпионов?
Все подробности трансфера Неймара, интервью с игроком, его отцом, представителями «Барселоны», а также календарь матчей «ПСЖ», список одноклубников бразильца вы найдете в специальном клубном приложении «ПСЖ»!
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