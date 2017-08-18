Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Представитель «Телеспорта»: «Думаю, матчи примеры в ближайшее время появятся и в эфире»

    Теги примера Испания телевидение Александр Вайнштейн Илья Рустамов Матч ТВ

    Заместитель генерального директора компании «Телеспорт» Александр Вайнштейн рассказал о приобретении прав на трансляции матчей чемпионата Испании.

    «[Права приобретены] более чем на два сезона. Мы ведем переговоры с нашими партнерами, в том числе и с «Матч ТВ», и с учетом статуса Ла Лиги я думаю, что матчи появятся в ближайшее время и в эфире.

    «Телеспорт» заплатил адекватную стоимость за права с учетом срока контракта и потенциального внимания со стороны аудитории», – сказал Вайнштейн.

    «Соглашение с «ВКонтакте» предусматривает, что в дальнейшем мы сможем продавать рекламу во время трансляции. Охват социальной сети позволит нам получить максимальный трафик и привлечь внимание аудитории. ​[Матчи будут транслироваться и на других платформах], эксклюзива у «ВКонтакте» нет», – заявил руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться