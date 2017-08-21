Мбаппе отстранен от тренировок с «Монако» после стычки с одноклубником
Стала известна причина, по которой форвард «Монако» Килиан Мбаппе не попал в заявку на матч 3-го тура чемпионата Франции с «Метцом» (1:0).
18-летний француз отстранен от тренировок с княжеским клубом после того, как во вторник у него произошла стычка с защитником Андреа Раджи. Мбаппе отказался покинуть тренировку, в результате команда была вынуждена продолжить занятие на другом поле.
В стартовавшем чемпионате Франции Мбаппе сыграл лишь 75 минут. В матче предыдущего тура с «Дижоном» (4:1) он просидел в запасе.
El Mundo Deportivo: «ПСЖ» объявит о трансфере Мбаппе на следующей неделе, оклад игрока – 18 млн евро
Дембеле поссорился на тренировке «Боруссии» с вратарем Бюрки
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.