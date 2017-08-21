Мбаппе отстранен от тренировок с «Монако» после стычки с одноклубником

Стала известна причина, по которой форвард Килиан Мбаппе не попал в заявку на матч 3-го тура чемпионата Франции с «Метцом» (1:0).

18-летний француз отстранен от тренировок с княжеским клубом после того, как во вторник у него произошла стычка с защитником Андреа Раджи. Мбаппе отказался покинуть тренировку, в результате команда была вынуждена продолжить занятие на другом поле.

В стартовавшем чемпионате Франции Мбаппе сыграл лишь 75 минут. В матче предыдущего тура с «Дижоном» (4:1) он просидел в запасе.

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