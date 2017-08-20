«Барселона» заплатит «Ницце» за Сери 40 млн евро отступных
Центральный полузащитник «Ниццы» Жан-Микаэль Сери близок к переходу в «Барселону».
Накануне агент 26-летнего ивуарийца согласовал в Испании условия личного контракта игрока с каталонским клубом.
«Барселона» активирует опцию выкупа Сери за 40 миллионов евро.
Два года назад «Ницца» приобрела хавбека у португальского «Пасуш де Феррейра» за 700 тысяч.
Ранее «Барселона» выкупила полузащитника Паулиньо у «Гуанчжоу Эверград» также за 40 млн евро.
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