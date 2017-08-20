«Барселона» заплатит «Ницце» за Сери 40 млн евро отступных

Центральный полузащитник «Ниццы» близок к переходу в «Барселону».

Накануне агент 26-летнего ивуарийца согласовал в Испании условия личного контракта игрока с каталонским клубом.

активирует опцию выкупа Сери за 40 миллионов евро.

Два года назад приобрела хавбека у португальского «Пасуш де Феррейра» за 700 тысяч.

Ранее «Барселона» выкупила полузащитника Паулиньо у «Гуанчжоу Эверград» также за 40 млн евро.