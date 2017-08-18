Кристиан Павон: «Чуть не упал на пол, когда узнал о предложении «Зенита»
Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон рассказал, как воспринял предложение «Зенита» о трансфере.
«Чуть не упал на пол, когда узнал о предложении «Зенита», потому что сумма была действительно большой.
Но я всегда сохранял спокойствие, оставаясь в «Боке».
Меня порадовало такое предложение, это доказывает, что я все делаю правильно.
Мне нужно еще много работать над своей игрой», – сказал Павон.
«Зенит» предлагал за игрока 18 миллионов долларов, но позже отказался от покупки форварда.
Статистику выступлений Павона можно увидеть здесь.
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