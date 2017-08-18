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    Кристиан Павон: «Чуть не упал на пол, когда узнал о предложении «Зенита»

    Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс возможные трансферы Кристиан Павон

    Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон рассказал, как воспринял предложение «Зенита» о трансфере.

    «Чуть не упал на пол, когда узнал о предложении «Зенита», потому что сумма была действительно большой.

    Но я всегда сохранял спокойствие, оставаясь в «Боке».

    Меня порадовало такое предложение, это доказывает, что я все делаю правильно.

    Мне нужно еще много работать над своей игрой», – сказал Павон.

    «Зенит» предлагал за игрока 18 миллионов долларов, но позже отказался от покупки форварда.

    Статистику выступлений Павона можно увидеть здесь.

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