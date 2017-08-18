Кристиан Павон: «Чуть не упал на пол, когда узнал о предложении «Зенита»

Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон рассказал, как воспринял предложение «Зенита» о трансфере.

«Чуть не упал на пол, когда узнал о предложении «Зенита», потому что сумма была действительно большой.

Но я всегда сохранял спокойствие, оставаясь в «Боке».

Меня порадовало такое предложение, это доказывает, что я все делаю правильно.

Мне нужно еще много работать над своей игрой», – сказал Павон.

«Зенит» предлагал за игрока 18 миллионов долларов, но позже отказался от покупки форварда.

Статистику выступлений Павона можно увидеть здесь.