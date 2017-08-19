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    Моуринью после двух побед по 4:0: «В игре «Манчестер Юнайтед» чувствуется счастье»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Суонси Антони Марсьяль

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Суонси» (4:0).

    «В нашей игре чувствуется счастье.

    Я чувствовал, что все под контролем. Если бы у вас был шанс взглянуть на меня и на язык моего тела, вы могли бы это увидеть.

    Мои игроки действовали спокойно и уверенно. Они ждали момента, чтобы решить исход встречи.

    Марсьяль усердно работает. Он уверенно играет, и его потенциал огромен», – сказал Моуринью.

    «МЮ» впервые за 110 лет забил по 4 гола в двух стартовых матчах чемпионата

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