Моуринью после двух побед по 4:0: «В игре «Манчестер Юнайтед» чувствуется счастье»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Суонси» (4:0).
«В нашей игре чувствуется счастье.
Я чувствовал, что все под контролем. Если бы у вас был шанс взглянуть на меня и на язык моего тела, вы могли бы это увидеть.
Мои игроки действовали спокойно и уверенно. Они ждали момента, чтобы решить исход встречи.
Марсьяль усердно работает. Он уверенно играет, и его потенциал огромен», – сказал Моуринью.
«МЮ» впервые за 110 лет забил по 4 гола в двух стартовых матчах чемпионата
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