Моуринью после двух побед по 4:0: «В игре «Манчестер Юнайтед» чувствуется счастье»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Суонси» (4:0).

«В нашей игре чувствуется счастье.

Я чувствовал, что все под контролем. Если бы у вас был шанс взглянуть на меня и на язык моего тела, вы могли бы это увидеть.

Мои игроки действовали спокойно и уверенно. Они ждали момента, чтобы решить исход встречи.

Марсьяль усердно работает. Он уверенно играет, и его потенциал огромен», – сказал Моуринью.

«МЮ» впервые за 110 лет забил по 4 гола в двух стартовых матчах чемпионата