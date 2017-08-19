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    Сергей Фурсенко: «Ничего такого в отсутствии Дзюбы в Перми нет»

    Теги Зенит Амкар Артем Дзюба Сергей Фурсенко премьер-лига Россия

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что не стоит обращать внимания на то, что форварда Артем Дзюба не полетел с командой в Пермь на матч премьер-лиги с «Амкаром».

    «Слушайте, ну надо прекращать уже с этими разговорами. У нас не только Дзюба не полетел, и другие игроки не полетели.

    Ничего такого в отсутствии Дзюбы в Перми нет», – сказал Фурсенко.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» отдаст Дзюбу в аренду, но клуб опровергал эту информацию.

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