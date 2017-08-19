Сергей Фурсенко: «Ничего такого в отсутствии Дзюбы в Перми нет»

Президент Сергей Фурсенко заявил, что не стоит обращать внимания на то, что форварда Артем Дзюба не полетел с командой в Пермь на матч премьер-лиги с .

«Слушайте, ну надо прекращать уже с этими разговорами. У нас не только Дзюба не полетел, и другие игроки не полетели.

Ничего такого в отсутствии Дзюбы в Перми нет», – сказал Фурсенко.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отдаст Дзюбу в аренду, но клуб опровергал эту информацию.