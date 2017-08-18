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    Сергей Фурсенко: «Дзюба – игрок «Зенита», и никаких вопросов здесь нет»

    Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Фурсенко премьер-лига Россия возможные трансферы

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко опроверг слухи о том, что клуб принял решение отдать в аренду нападающего Артема Дзюбу.

    «Ссылаются на источники, которые не имеют никакого основания ничего говорить. Один сказал, а остальные начинают перепечатывать. Не надо этого делать. Мне по этому поводу ничего не известно до сих пор.

    Дзюба уже в «Локомотиве»? Трансферные окна для того и существует, чтобы происходили переходы, но пока вообще ничего не решено. Дзюба – игрок «Зенита», и никаких вопросов здесь нет», – заявил Фурсенко.

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