Сергей Фурсенко: «Дзюба – игрок «Зенита», и никаких вопросов здесь нет»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко опроверг слухи о том, что клуб принял решение отдать в аренду нападающего Артема Дзюбу.

«Ссылаются на источники, которые не имеют никакого основания ничего говорить. Один сказал, а остальные начинают перепечатывать. Не надо этого делать. Мне по этому поводу ничего не известно до сих пор.

Дзюба уже в «Локомотиве»? Трансферные окна для того и существует, чтобы происходили переходы, но пока вообще ничего не решено. Дзюба – игрок «Зенита», и никаких вопросов здесь нет», – заявил Фурсенко.