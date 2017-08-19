«Спартак» проиграл «Локомотиву» 3:4, выигрывая по ходу матча 2:0
Сегодня в 7-м туре РФПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву».
После первого тайма «Спартак» выигрывал со счетом 2:0. На 45-й минуте полузащитник красно-белых Александр Самедов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Во втором тайме «Локомотив» отыгрался, а затем забил еще два мяча. В конце матча «Спартак» смог отыграть один гол.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 19 августа, 17.30, «Открытие Арена»
- Голы:
- 1:0 – 30 Глушаков, 2:0 – 43 Луис Адриано, 2:1 – 48 Баринов, 2:2 – 68 Миранчук, 2:3 – 83 Коломейцев, 2:4 – 90 Фернандеш, 3:4 – 90 Промес.
-
Спартак –
Селихов, Ещенко, Ташчи, Боккетти, Комбаров, Пашалич (Фернандо, 73), Глушаков, Самедов, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Промес, Луис Адриано.
-
Локомотив –
Гильерме, Баринов (Коломейцев, 78), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Денисов, Тарасов (Ан. Миранчук, 46), Рыбус (Денисов, 46), Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
- Удаление:
- Самедов (45).
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.