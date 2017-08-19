«Спартак» проиграл «Локомотиву» 3:4, выигрывая по ходу матча 2:0

Сегодня в 7-м туре РФПЛ проиграл «Локомотиву».

После первого тайма «Спартак» выигрывал со счетом 2:0. На 45-й минуте полузащитник красно-белых Александр Самедов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Во втором тайме отыгрался, а затем забил еще два мяча. В конце матча «Спартак» смог отыграть один гол.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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