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    «Спартак» проиграл «Локомотиву» 3:4, выигрывая по ходу матча 2:0

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия результаты

    Сегодня в 7-м туре РФПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву».

    После первого тайма «Спартак» выигрывал со счетом 2:0. На 45-й минуте полузащитник красно-белых Александр Самедов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

    Во втором тайме «Локомотив» отыгрался, а затем забил еще два мяча. В конце матча «Спартак» смог отыграть один гол.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Спартак – Локомотив 3:4 (2:0, 1:4)
    Дата проведения
    19 августа, 17.30, «Открытие Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 30 Глушаков, 2:0 – 43 Луис Адриано, 2:1 – 48 Баринов, 2:2 – 68 Миранчук, 2:3 – 83 Коломейцев, 2:4 – 90 Фернандеш, 3:4 – 90 Промес.
    СпартакСелихов, Ещенко, Ташчи, Боккетти, Комбаров, Пашалич (Фернандо, 73), Глушаков, Самедов, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Промес, Луис Адриано.
    ЛокомотивГильерме, Баринов (Коломейцев, 78), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Денисов, Тарасов (Ан. Миранчук, 46), Рыбус (Денисов, 46), Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
    Предупреждения:
    Самедов (27), Миранчук (59), Фернандеш (63), Игнатьев (72).
    Удаление:
    Самедов (45).

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