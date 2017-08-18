Василий Уткин: «Рад возобновить комментаторскую карьеру, ждал такого случая»

Комментатор Василий Уткин рассказал о трансляции матчей испанской примеры в социальной сети «ВКонтакте».

– Моя встреча с представителями «Телеспорта» состоялась в среду, когда, как я понимаю, они окончательно завершили сделку. Предполагаю, что сейчас компания занята вопросами запуска трансляций. В свою очередь, могу сказать, что рад возобновить комментаторскую карьеру, и что я ждал такого случая.

– Известно, будет ли привлечен к комментированию матчей кто-то из ваших коллег?

– Как мне известно, в первом туре выбраны два матча для трансляций – оба прокомментирую я. Остальную информацию лучше задавать представителям «Телеспорта» и «ВКонтакте».

– Учитывая, что никак не приобретет права на показ примеры – случившееся ударит по их имиджу?

– Я со стороны «Матч ТВ» ничего комментировать не могу, я не продвигаю их политику и имею о ней представление такое же, как любой телезритель. Что касается самого факта покупки прав другой площадкой, то я хочу подчеркнуть, что «Телеспорт» давно работает на рынке ТВ-прав. Когда я был главным редактором спортивных каналов мы всегда конкурировали с ними за приобретение разнообразных телевизионных прав. Так что самой покупке удивляться не стоит.

К тому же я не очень понимаю, что и как упускает здесь телевидение. Ведь на ТВ есть Познер, а в интернете – Дудь. На ТВ есть программа коллеги Черданцева, а в интернете программа коллеги Стогниенко, моя программа есть. И я не понимаю, в чем здесь проблема. Интернет, по-моему, доступнее любого федерального канала в подавляющем большинстве мест. Не знаю, как будет устроено вещания чемпионата Испании, но, думаю, в интересах и «Телеспорта», и «ВКонтакте» сделать трансляции максимально доступными.

И, как я понимаю, вещание в интернете само по себе как факт не отменяет того, что трансляции появятся и в ТВ-эфире. Это не официальное заявление, конечно, а мои собственные рассуждения.

Права и вещание – две разные области. Как одна реализуется в другой – вопрос прикладной. Я могу только надеяться, что моя работа на чемпионате Испании или других площадках продлится. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество и делаю все, чтобы подойти к матчам во всеоружии. В конце концов, я не комментировал футбол для телезрителей больше полугода.

– Вы считаете «ВКонтакте» перспективной площадкой для спортивных трансляций?

– Я вижу перспективу в том, что площадка не одна. Про остальные перспективы рассуждать сложно. Интернет, радио, телевидение – это не более, чем площадки. Пути к зрителю, – сказал Уткин.