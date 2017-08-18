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    Василий Уткин: «Рад возобновить комментаторскую карьеру, ждал такого случая»

    Теги Василий Уткин примера Испания телевидение Матч ТВ

    Комментатор Василий Уткин рассказал о трансляции матчей испанской примеры в социальной сети «ВКонтакте».

    – Моя встреча с представителями «Телеспорта» состоялась в среду, когда, как я понимаю, они окончательно завершили сделку. Предполагаю, что сейчас компания занята вопросами запуска трансляций. В свою очередь, могу сказать, что рад возобновить комментаторскую карьеру, и что я ждал такого случая.

    – Известно, будет ли привлечен к комментированию матчей кто-то из ваших коллег?

    – Как мне известно, в первом туре выбраны два матча для трансляций – оба прокомментирую я. Остальную информацию лучше задавать представителям «Телеспорта» и «ВКонтакте».

    – Учитывая, что «Матч ТВ» никак не приобретет права на показ примеры – случившееся ударит по их имиджу? 

    – Я со стороны «Матч ТВ» ничего комментировать не могу, я не продвигаю их политику и имею о ней представление такое же, как любой телезритель. Что касается самого факта покупки прав другой площадкой, то я хочу подчеркнуть, что «Телеспорт» давно работает на рынке ТВ-прав. Когда я был главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс» мы всегда конкурировали с ними за приобретение разнообразных телевизионных прав. Так что самой покупке удивляться не стоит.

    К тому же я не очень понимаю, что и как упускает здесь телевидение. Ведь на ТВ есть Познер, а в интернете – Дудь. На ТВ есть программа коллеги Черданцева, а в интернете программа коллеги Стогниенко, моя программа есть. И я не понимаю, в чем здесь проблема. Интернет, по-моему, доступнее любого федерального канала в подавляющем большинстве мест. Не знаю, как будет устроено вещания чемпионата Испании, но, думаю, в интересах и «Телеспорта», и «ВКонтакте» сделать трансляции максимально доступными. 

    И, как я понимаю, вещание в интернете само по себе как факт не отменяет того, что трансляции появятся и в ТВ-эфире. Это не официальное заявление, конечно, а мои собственные рассуждения. 

    Права и вещание – две разные области. Как одна реализуется в другой – вопрос прикладной. Я могу только надеяться, что моя работа на чемпионате Испании или других площадках продлится. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество и делаю все, чтобы подойти к матчам во всеоружии. В конце концов, я не комментировал футбол для телезрителей больше полугода. 

    – Вы считаете «ВКонтакте» перспективной площадкой для спортивных трансляций?

    – Я вижу перспективу в том, что площадка не одна. Про остальные перспективы рассуждать сложно. Интернет, радио, телевидение – это не более, чем площадки. Пути к зрителю, – сказал Уткин.

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