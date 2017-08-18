Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Эвертон» готов арендовать Диего Косту

    Теги Челси Роналд Куман Эвертон премьер-лига Англия Атлетико возможные трансферы Диего Коста

    «Эвертон» рассматривает возможность аренды нападающего «Челси» Диего Косты, заявил главный тренер клуба Роналд Куман. 

    «Конечно, всегда хочется подписывать долгосрочные контракты. Но если можно арендовать футболиста, то почему нет? Это может быть полгода, год или два.

    Конечно, это должен быть или очень качественный игрок, или молодой, который может развиваться. Мы не играем в Лиге чемпионов, и это может создавать определенные трудности с подписанием сильных игроков», – сказал Куман.

    Сам Коста, который сейчас находится в Бразилии, хочет перебраться в «Атлетико», но из-за трансферного запрета ФИФА это может произойти не раньше января 2018 года.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться