Генеральный директор дортмундской Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слова директора «Барселоны» Хосепа Сегуры о том, что каталонский клуб близок к приобретению полузащитника .

«У меня нет объяснений, почему Сегура такое сказал. Может быть, у его команды вызвала головокружение игра «Реала» в Суперкубке Испании.

не стала ближе к покупке Дембеле. Ни на миллиметр», – сказал Ватцке.

«Боруссия»: Дембеле отстранен от тренировок на неопределенный срок

Bild: Дембеле хочет в «Барселону» и останется во Франции, пока не решится вопрос его трансфера

Сократис о ситуации с Дембеле: «Усман — хороший парень, но он не важнее команды»