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    Ханс-Йоахим Ватцке: «Барселона» не стала ближе к покупке Дембеле. Ни на миллиметр»

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона примера Испания возможные трансферы Ханс-Йоахим Ватцке Усман Дембеле

    Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слова директора «Барселоны» Хосепа Сегуры о том, что каталонский клуб близок к приобретению полузащитника Усмана Дембеле.

    «У меня нет объяснений, почему Сегура такое сказал. Может быть, у его команды вызвала головокружение игра «Реала» в Суперкубке Испании.

    «Барселона» не стала ближе к покупке Дембеле. Ни на миллиметр», – сказал Ватцке.

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