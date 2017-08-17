Ханс-Йоахим Ватцке: «Барселона» не стала ближе к покупке Дембеле. Ни на миллиметр»
Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слова директора «Барселоны» Хосепа Сегуры о том, что каталонский клуб близок к приобретению полузащитника Усмана Дембеле.
«У меня нет объяснений, почему Сегура такое сказал. Может быть, у его команды вызвала головокружение игра «Реала» в Суперкубке Испании.
«Барселона» не стала ближе к покупке Дембеле. Ни на миллиметр», – сказал Ватцке.
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