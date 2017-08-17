Нападающий «Торино» Андреа Белотти находится в сфере интересов .

Как сообщает Tuttosport, на покупке своего соотечественника настаивает главный тренер «синих» .

Проблема состоит в том, что владелец «Челси» не намерен платить за 23-летнего игрока 100 миллионов евро, прописанных в его контракте в качестве отступных.

Отметим, что текущим летом лондонский клуб уже приобрел нападающего – Альваро Морату у «Реала» за 65 миллионов евро.

Подробную статистику Белотти можно посмотреть здесь.