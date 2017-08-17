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    Конте хотел бы видеть в «Челси» Белотти, Абрамович не намерен платить за игрока 100 млн евро

    Теги Торино Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович серия А Италия возможные трансферы Антонио Конте Андреа Белотти

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти находится в сфере интересов «Челси».

    Как сообщает Tuttosport, на покупке своего соотечественника настаивает главный тренер «синих» Антонио Конте.

    Проблема состоит в том, что владелец «Челси» Роман Абрамович не намерен платить за 23-летнего игрока 100 миллионов евро, прописанных в его контракте в качестве отступных.

    Отметим, что текущим летом лондонский клуб уже приобрел нападающего – Альваро Морату у «Реала» за 65 миллионов евро.

    Подробную статистику Белотти можно посмотреть здесь.

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