ЦСКА ведет переговоры о трансфере хавбека «Уфы» Стоцкого

Комментатор «Матч ТВ» заявил, что ЦСКА ведет переговоры о покупке хавбека «Уфы» Дмитрия Стоцкого.

«Возможно, в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов ЦСКА наконец проявит себя на трансферном рынке. Очевидно, что ЦСКА не хватает нападающего, так что, возможно, клуб изыщет средства на усиление атаки.

Я писал об интересе ЦСКА к игрокам из Бразилии, но московский клуб не выдержал финансовой конкуренции с европейскими топ-клубами. Переплачивать ЦСКА ни за кого не хочет.

Так, московский клуб давно ведет разговор с «Уфой» на тему трансфера Дмитрия Стоцкого, который хорошо знаком Виктору Гончаренко. Компромисса в этом вопросе стороны не нашли.

ЦСКА Стоцкий бы пригодился, но вряд ли бы кардинально преобразил игру. А вот для «Уфы» Дмитрий действительно ценен. Интерес ЦСКА у Стоцкому все еще сохраняется, но все упирается в деньги», — сказал Арустамян.

Статистику 27-летнего Стоцкого можно посмотреть здесь.