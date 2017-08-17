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    ЦСКА ведет переговоры о трансфере хавбека «Уфы» Стоцкого

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия Лига чемпионов возможные трансферы Уфа Дмитрий Стоцкий Нобель Арустамян

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что ЦСКА ведет переговоры о покупке хавбека «Уфы» Дмитрия Стоцкого.

    «Возможно, в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов ЦСКА наконец проявит себя на трансферном рынке. Очевидно, что ЦСКА не хватает нападающего, так что, возможно, клуб изыщет средства на усиление атаки.

    Я писал об интересе ЦСКА к игрокам из Бразилии, но московский клуб не выдержал финансовой конкуренции с европейскими топ-клубами. Переплачивать ЦСКА ни за кого не хочет.

    Так, московский клуб давно ведет разговор с «Уфой» на тему трансфера Дмитрия Стоцкого, который хорошо знаком Виктору Гончаренко. Компромисса в этом вопросе стороны не нашли.

    ЦСКА Стоцкий бы пригодился, но вряд ли бы кардинально преобразил игру. А вот для «Уфы» Дмитрий действительно ценен. Интерес ЦСКА у Стоцкому все еще сохраняется, но все упирается в деньги», — сказал Арустамян.

    Статистику 27-летнего Стоцкого можно посмотреть здесь.

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