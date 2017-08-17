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    El Mundo Deportivo: Коутиньо сообщил Клоппу, что не будет играть за «Ливерпуль» в этом сезоне

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутинью намерен во что бы то ни стало перейти в «Барселону».

    Ранее мерсисайдцы отклонили предложение каталонцев по 25-летнему бразильцу в размере 100 миллионов евро и запрос самого Коутиньо на трансфер.

    Однако хавбек не собирается играть за «Ливерпуль» в стартовавшем сезоне, о чем уже сообщил главному тренеру команды Юргену Клоппу. Коутиньо готов бастовать до конца мая, даже если это ухудшит его шансы на участие в ЧМ-2018.

    Первым предупреждением со стороны игрока стал пропуск первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом» (2:1), хотя по официальной версии Коутиньо не играл из-за дискомфорта в спине.

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